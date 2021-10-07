Марка G.Skill всячески поддерживает известных специалистов в области экстремального разгона, а рядовым оверклокерам она регулярно предлагает новинки. Если исчерпывается потенциал повышения номинальной частоты комплектов памяти, она принимается увеличивать их объём, либо снижать задержки. Словом, скучать от отсутствия регулярных почтовых рассылок с этим логотипом штатным авторам профильного раздела нашего сайта не приходится.
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Не желая отставать от конкурентов, G.Skill на этой неделе тоже продемонстрировала в Twitter фрагменты внешности будущих модулей памяти типа DDR5 серии Trident. Особых откровений от внешности модулей никто не ждал, а вот сам факт приближения анонса новых комплектов наверняка обрадует ценителей продукции этой марки.