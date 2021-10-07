Из стремления защитить природу.

Ремонтопригодность современных электронных устройств иногда оставляет желать лучшего, а если производитель замыкает сервис по ремонту на собственную инфраструктуру, то это вызывает справедливое недовольство покупателей. Многие из них, столкнувшись с серьёзной поломкой и ценовой политикой официальных сервисных центров, предпочитают отказаться от ремонта и купить новое изделие, стремясь сэкономить деньги.

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Как отмечает ресурс Grist, группе активистов удалось склонить корпорацию Microsoft к смягчению сервисной политики в отношении услуг по ремонту собственных электронных устройств. К концу следующего года Microsoft начнёт активнее делиться со сторонними мастерскими не только запасными частями, но и сопутствующей технической документацией.

Источник изображения: Getty Images

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Оказывается, пошатнуть позицию гиганта помогли модные нынче доводы о защите окружающей среды. Проанализировав ситуацию, Microsoft пришла к выводу, что не готовые обращаться в фирменный сервис клиенты часто отказываются от эксплуатации повреждённого устройства, а его утилизация наносит вред окружающей среде. Если больше устройств будет подвергаться ремонту, то на свалке их окажется меньше, а значит, и окружающая среда будет страдать меньше. Остаётся только радоваться, что подобная логика нынче позволяет взять верх над холодным расчётом.