Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Техпроцесс всемогущий: аналитики считают, что прогрессивная литография помогает Tesla победить дефицит чипов
И близость к китайским поставщикам тоже.
анонсы и реклама
Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена

В минувшем квартале Tesla поставила более 241 тысячи электромобилей, превзойдя ожидания аналитиков, увеличив соответствующий показатель почти на 73% по сравнению с уровнем годичной давности. По мнению экспертов Wedbush, одной из причин низкой зависимости Tesla от дефицита компонентов является высокая степень концентрации производств. По сути, у компании только два действующих предприятия по сборке электромобилей, одно из которых расположено в Китае, где и выпускаются многие электронные компоненты.

реклама

Источник изображения: Getty Images

анонсы и реклама
-39 000р на MSI RTX 3080
Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
-17000р на RTX 3070 ASUS
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

По мнению экспертов Morgan Stanley, использование компанией Tesla чипов, выпущенных по более современным техпроцессам, позволяет ей проще находить им замену в условиях дефицита – известно, что в автомобильной отрасли традиционно более востребованы зрелые техпроцессы, а соответствующие мощности сейчас перегружены сильнее всего. Кстати, за применение более прогрессивной литографии в автопроме ратует и нынешний глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger). По всей видимости, он просто хочет привлечь автопроизводителей в число своих клиентов, но при этом не считает целесообразным строить линии под устаревшие техпроцессы специально для них.

#аналитика #полупроводники #tesla
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Необходимость увеличить объёмы выпуска 7-нм и 28-нм чипов вынудит TSMC увеличить капитальные затраты
Криптопохмелье накроет NVIDIA к октябрю
Илон Маск обрушил курс биткоина, отказавшись принимать криптовалюту при оплате машин Tesla
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Отключаем компонент Virtualization-Based Security (VBS) для ускорения Windows 11
23
4 причины, по которым я не буду продавать GeForce GT 1030 после покупки мощной видеокарты
62
Что делать если скорость работы вашего роутера сильно упала, и по каким причинам это происходит
28
Сравнение игровых ПК 2011 и 2021 года и цен на них
69
Рассуждения о будущих системах охлаждения или вода против умирающего воздуха
158
О торрентах, лицензионном ПО и законодательных инициативах Госдумы
91
The Witcher 3: Wild Hunt - тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
8
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX89X
15
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat. Часть первая
12
Битва игровых компьютеров: Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super VS Ryzen 3 1200 & Radeon RX 5500 XT
7

Сейчас обсуждают

Вскукарек Интелбоев
18:30
Вафелька, Аида ещё не поддерживает вин11
Предполагаемый Intel Core i7-12700K в CPU-Z оказался до 45% быстрее i9-11900K и AMD Ryzen 7 5800X
Виталий Shokerxxx
18:29
ясен перец за свои деньги амуде топчег. готовлюсь новый проц купить на ддр5 вот думаю амуде или интуля брать. все равно видяшек нема.
Intel не намерена строить предприятия в Великобритании из-за выхода страны из ЕС
daimos
18:29
Внезапно вырос гугл запрос на "количество парных органов у человека"
Videoсardz рассказал об ожидаемой в январе RTX 3090 Ti
Дмитрий
18:27
они и так по 260 тысяч лежат. хотят за овер 300 карту продавать.
Videoсardz рассказал об ожидаемой в январе RTX 3090 Ti
ахахах
18:27
это пиндосы тока немогут,потому што народ у них уже отупел совсем и доделать наработки СССР в гиперзвуке уже неможет.Вон северная корея даже смогла свою создать гиперзвуковую ракету(ей хохлы продали ч...
В России произведён успешный запуск гиперзвуковой ракеты с подводной лодки
Игорь Стратиенко
18:25
О, ещё один ботик с методичкой.
В России произведён успешный запуск гиперзвуковой ракеты с подводной лодки
Игорь Стратиенко
18:25
Экий ты классический бот с методичкой.
В России произведён успешный запуск гиперзвуковой ракеты с подводной лодки
Nikolay Yeryomenko
18:24
Думаю для 12600K берут плату получше. PG 4 ж порезанная полностью.
Представлены первые фото материнских плат ASRock Z690 Taichi, Extreme, Steel Legend и Phantom Gaming
daimos
18:24
И снова верх дизайнерской мысли закончился на радиаторах....
Представлены первые фото материнских плат ASRock Z690 Taichi, Extreme, Steel Legend и Phantom Gaming
Сева Шевченко
18:24
А ты что делал в то время? И почему так наглеешь? Я уж не стану спорить, ибо бестолку, но ты что?
О торрентах, лицензионном ПО и законодательных инициативах Госдумы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем