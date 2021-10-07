И близость к китайским поставщикам тоже.

В минувшем квартале Tesla поставила более 241 тысячи электромобилей, превзойдя ожидания аналитиков, увеличив соответствующий показатель почти на 73% по сравнению с уровнем годичной давности. По мнению экспертов Wedbush, одной из причин низкой зависимости Tesla от дефицита компонентов является высокая степень концентрации производств. По сути, у компании только два действующих предприятия по сборке электромобилей, одно из которых расположено в Китае, где и выпускаются многие электронные компоненты.

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Источник изображения: Getty Images

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По мнению экспертов Morgan Stanley, использование компанией Tesla чипов, выпущенных по более современным техпроцессам, позволяет ей проще находить им замену в условиях дефицита – известно, что в автомобильной отрасли традиционно более востребованы зрелые техпроцессы, а соответствующие мощности сейчас перегружены сильнее всего. Кстати, за применение более прогрессивной литографии в автопроме ратует и нынешний глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger). По всей видимости, он просто хочет привлечь автопроизводителей в число своих клиентов, но при этом не считает целесообразным строить линии под устаревшие техпроцессы специально для них.