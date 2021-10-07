Назвался груздем – оплати проезд.

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) после вступления в должность в середине февраля успел побывать в Европе не менее двух раз, и уже огласил планы по расширению производства процессоров и компонентов сторонних заказчиков в Ирландии, но соседнюю Великобританию в качестве площадки для размещения новых предприятий не рассматривает, как уточняет The Register со ссылкой на комментарии главы компании телекомпании BBC.

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Источник изображения: Intel

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До того, как Великобритания налегла на вёсла в противоположном от объединённой Европы направлении, Intel ещё могла рассмотреть возможность организации здесь локального производства, но теперь компания ориентируется на сотрудничество только со странами Евросоюза, как пояснил Патрик Гелсингер. В Европе Intel рассматривает около 70 возможных площадок для строительства нового предприятия, свои предложения выдвинули около десяти стран. По всей видимости, рассчитывая на государственную поддержку, Intel проще ориентироваться на бюджет объединённой Европы, чем на возможности одной Великобритании.