All your base are belong to us.

Платформа Apple CarPlay была представлена в 2014 году, она помогала производителям бортовой электроники синхронизировать мультимедийную систему с интерфейсом смартфонов семейства iPhone. Возможности платформы с тех пор планомерно расширялись, но лишь некоторые автопроизводители готовы идти за пределы базовой функциональности. Поддержку CarPlay сейчас обеспечивают более 600 моделей автомобилей.

реклама

По информации Bloomberg, новая инициатива Apple под условным названием IronHeart подразумевает расширенный доступ со смартфона к управлению бортовыми системами автомобиля. Например, платформа позволит менять настройки климатической системы, просматривать показания спидометра, оценивать запас топлива или заряд тягового аккумулятора, считывать температурные показания.

Источник изображения: Getty Images

анонсы и реклама -39 000р на MSI RTX 3080 Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке -10 000р на 3060 Ti Gigabyte RTX 3080 подешевела на треть за неделю -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Когда данная инициатива получит поддержку со стороны автопроизводителей, пока не уточняется. Выпускающие автомобили компании не прочь развивать и собственную экосистему, поэтому они могут неохотно обеспечивать совместимость с Apple IronHeart.