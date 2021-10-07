Платформа Apple CarPlay была представлена в 2014 году, она помогала производителям бортовой электроники синхронизировать мультимедийную систему с интерфейсом смартфонов семейства iPhone. Возможности платформы с тех пор планомерно расширялись, но лишь некоторые автопроизводители готовы идти за пределы базовой функциональности. Поддержку CarPlay сейчас обеспечивают более 600 моделей автомобилей.
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По информации Bloomberg, новая инициатива Apple под условным названием IronHeart подразумевает расширенный доступ со смартфона к управлению бортовыми системами автомобиля. Например, платформа позволит менять настройки климатической системы, просматривать показания спидометра, оценивать запас топлива или заряд тягового аккумулятора, считывать температурные показания.
Когда данная инициатива получит поддержку со стороны автопроизводителей, пока не уточняется. Выпускающие автомобили компании не прочь развивать и собственную экосистему, поэтому они могут неохотно обеспечивать совместимость с Apple IronHeart.