Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) дала понять представителям автомобильной и полупроводниковой отрасли, что на данном этапе намеревается бороться с дефицитом компонентов административными методами, выявляя тех, кто создаёт излишки запасов и усугубляет тем самым ситуацию в автопроме. Издание Nikkei Asian Review пояснило, что до 8 ноября поставщики компонентов обязаны будут отправить властям США заполненные анкеты из 13 вопросов.
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Поставщики, помимо прочего, должны будут рассказать о своих самых крупных клиентах и их доле в структуре заказов. Необходимо будет также отметить, какие продукты больше всего востребованы и оказались в дефиците. TSMC уже дала понять, что раскрывая подобную информацию, постарается защитить коммерческую тайну своих клиентов. Компания пообещала по итогам текущего года увеличить объёмы выпуска автомобильных чипов на 60%, а недавно стало известно о её намерениях расширить мощности по выпуску 28-нм продукции.