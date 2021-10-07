Крупнейший контрактный производитель полупроводниковых компонентов, компания TSMC, оказалась в непростой ситуации – с одной стороны, объёмы производства надо увеличивать и осваивать новые литографические технологии, а на это нужны десятки и сотни миллионов долларов США. С другой стороны, повышение цен на услуги TSMC способно навредить отношениям с клиентами компании, да и власти США уже начали лоббировать интересы национальных автопроизводителей, обращаясь напрямую к тайваньской компании. Словом, рост цен неминуем, а сайт DigiTimes добавляет, что вряд ли он ограничится текущим годом.
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Опять же, как поясняет источник, рост средней цены реализации одной кремниевой пластины поможет контрактным производителям увеличить прибыль. Деньги нужным им на расширение производственных мощностей. GlobalFoundries на этом фоне уже подала заявку на публичное размещение акций, и хотя в ней фигурирует довольно скромная сумма в $1 млрд, компании наверняка удастся найти те $6 млрд, которые она готова потратить на модернизацию и расширение существующих предприятий в США, Германии и Сингапуре.