На какие жертвы ещё готов основатель компании, набивший татуировку на спор?

Агентство Bloomberg приносит долгожданные, хотя и не совсем конкретные новости о ходе согласования сделки NVIDIA по покупке британского разработчика процессорных архитектур Arm европейскими регуляторами. Великобритания вышла из Евросоюза, но продукция NVIDIA оказывает существенное влияние на рынок Европы, а потому без одобрения местных регуляторов эта сделка всё равно не сможет состояться.

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Источник изображения: Engadget

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Теперь власти Евросоюза заявили, что к 27 октября стороны сделки должны предоставить условия обновлённого предложения. Известно, что NVIDIA придётся пойти на уступки, но в чём они будут заключаться, пока не уточняется. Согласовать сделку летом не удалось из-за того, что в августе европейские регуляторы отправились в отпуска, но и 27 октября не является последним рубежом – сроки согласования могут быть продлены ещё на четыре месяца, если потребуется. К марту 2022 года сделка точно не будет согласована, и теперь для NVIDIA разумнее ориентироваться на сентябрь того же года.