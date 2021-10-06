Процессоров и видеокарт AMD должно появиться больше.

По информации сайта DigiTimes, заложенная в бюджете TSMC сумма капитальных затрат может оказаться не окончательной, поскольку потребности рынка вынуждают компанию увеличить расходы на выпуск не только 7-нм продукции, но и 28-нм. Последняя востребована в сегменте самых разных электронных устройств и автомобильных систем. Первоначально TSMC рассчитывала сосредоточиться на увеличении объёмов выпуска 5-нм продукции.

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Источник изображения: TSMC

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На сопутствующие нужды компания собиралась выделить $30 млрд, но если этот порог будет превышен, то капитальные затраты TSMC в этом году приблизятся к трети той суммы, которую она готова потратить на расширение производства и освоения новой литографии до конца 2023 года. Напомним, трёхлетний бюджет под эти цели выделяет $100 млрд. Готовность TSMC увеличить объёмы выпуска 7-нм продукции, помимо прочего, должна обрадовать потребителей продукции AMD, ведь её самая прогрессивная часть как раз выпускается по этим технологическим нормам.