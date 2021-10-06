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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Microsoft верит, что Windows 11 будет популярнее предшественницы
Эксперты предупреждают, что быстрой экспансии помешает дефицит комплектующих.
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Корпорация Microsoft на этой неделе начала распространять операционную систему Windows 11, и ресурс CNBC обобщил комментарии участников рынка по поводу перспектив этой программной платформы и компьютеров на её основе. Во-первых, сама Microsoft считает, что Windows 11 окажется популярнее предшественницы, хотя и не уточняет, когда это случится. Количество активных устройств на базе Windows 10 в ежемесячном выражении превысило 1,3 млрд штук, поэтому Windows 11 придётся поднять планку ещё выше, чтобы оправдать надежды Microsoft.

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Источник изображения: Bloomberg/Getty Images

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Сторонние эксперты предупреждают, что экспансия компьютеров на базе Windows 11 будет ограничиваться дефицитом компонентов. Первыми новые ноутбуки и системные блоки с данной операционной системой приобретут самые нетерпеливые энтузиасты. Представители Lenovo считает, что более дружественный интерфейс позволит привлечь к Windows 11 больше людей пожилого возраста, а молодёжь будет интересоваться платформой из желания не ограничиваться только владением смартфоном.

#microsoft #windows 10 #windows 11
2
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Сейчас обсуждают

Real_Live
09:29
Маякните когда win11 сможет также ===> https://ibb.co/sCyG5H1 (вероятно, что никогда... (если что win 10 21h1)) Короче говоря расходимся. :-))
Почему не стоит устанавливать Windows 11 в первые дни после релиза: эксперты techradar
MriS
09:29
Смысл через 100 лет смотреть, люди редко столько живут. Майков с конца 70-х годов хоронят, а они наоборот развиваются) Сказки все это ))
Почему не стоит устанавливать Windows 11 в первые дни после релиза: эксперты techradar
ахахах
09:26
посмотрим там
Почему не стоит устанавливать Windows 11 в первые дни после релиза: эксперты techradar
Vitea90
09:25
А почему райзен 3 1200?
Битва игровых компьютеров: Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super VS Ryzen 3 1200 & Radeon RX 5500 XT
MriS
09:25
Без разницы, что произойдет. Аналогов Винды не существует и Майкрософт будет всегда процветать.
Почему не стоит устанавливать Windows 11 в первые дни после релиза: эксперты techradar
Сергей Алексеевич Артомонов
09:25
F3 6/128 так везде с самого начала и стоит, а старшая версия F3 8/256 тоже с самого начала стоит от 32 490. Не надо вводить людей в заблуждение. Никуда не кто не подешевел.
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ахахах
09:24
свалит если доллар посыпится.Щас всё меняется и долго это недоправление продолжатся неможет
Почему не стоит устанавливать Windows 11 в первые дни после релиза: эксперты techradar
MriS
09:22
Да фиг с ними, Майкрософт коммерческая организация и легко в другую страну свалит)
Почему не стоит устанавливать Windows 11 в первые дни после релиза: эксперты techradar
Blakis
09:21
Далеко не во всех играх так.
Battlefield 2042 Beta обеспечивает только 80-90 FPS на ПК с NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti в 1080p
ахахах
09:21
пиндосы сами могут посыпатся щас.Щас 18-го долг если неподпишут,то там на жопу они сядут сразу
Почему не стоит устанавливать Windows 11 в первые дни после релиза: эксперты techradar
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