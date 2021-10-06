Корпорация Microsoft на этой неделе начала распространять операционную систему Windows 11, и ресурс CNBC обобщил комментарии участников рынка по поводу перспектив этой программной платформы и компьютеров на её основе. Во-первых, сама Microsoft считает, что Windows 11 окажется популярнее предшественницы, хотя и не уточняет, когда это случится. Количество активных устройств на базе Windows 10 в ежемесячном выражении превысило 1,3 млрд штук, поэтому Windows 11 придётся поднять планку ещё выше, чтобы оправдать надежды Microsoft.
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Сторонние эксперты предупреждают, что экспансия компьютеров на базе Windows 11 будет ограничиваться дефицитом компонентов. Первыми новые ноутбуки и системные блоки с данной операционной системой приобретут самые нетерпеливые энтузиасты. Представители Lenovo считает, что более дружественный интерфейс позволит привлечь к Windows 11 больше людей пожилого возраста, а молодёжь будет интересоваться платформой из желания не ограничиваться только владением смартфоном.