Компания AMD со страниц Twitter поспешила заявить, что издание Fortune в очередной раз удостоило главу корпорации Лизу Су (Lisa Su) места в списке самых влиятельных деловых женщин года. Более того, по сравнению с прошлым годом Лиза Су даже поднялась с 32-го на 31-е место, хотя это можно считать чистой условностью.
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Составители рейтинга оценили способность компании AMD под руководством Лизы Су увеличить выручку на 96% за последние 12 месяцев. Курс акций компании за это время вырос на 79%, и это тоже является показателем доверия со стороны инвесторов. В целом, издание Fortune высоко оценивает способность главы AMD двигать компанию к успеху на протяжении нескольких лет.