Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава AMD Лиза Су в очередной раз попала в список 50 самых влиятельных женщин года
Выборка ограничилась деловым миром.
анонсы и реклама
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена

Компания AMD со страниц Twitter поспешила заявить, что издание Fortune в очередной раз удостоило главу корпорации Лизу Су (Lisa Su) места в списке самых влиятельных деловых женщин года. Более того, по сравнению с прошлым годом Лиза Су даже поднялась с 32-го на 31-е место, хотя это можно считать чистой условностью.

реклама

Источник изображения: AMD, Fortune

анонсы и реклама
-39 000р на MSI RTX 3080
Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
-17000р на RTX 3070 ASUS
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Составители рейтинга оценили способность компании AMD под руководством Лизы Су увеличить выручку на 96% за последние 12 месяцев. Курс акций компании за это время вырос на 79%, и это тоже является показателем доверия со стороны инвесторов. В целом, издание Fortune высоко оценивает способность главы AMD двигать компанию к успеху на протяжении нескольких лет.

#amd #лиза су
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Полировка крышки AMD Ryzen 9 5950X позволила снизить температуру под нагрузкой на шесть градусов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Переходим на Windows 11 правильно - пошаговая инструкция
65
5 причин не обновляться на Windows 11 прямо сейчас
91
Пробуем собрать ультрабюджетный игровой ПК, за который не жалко отдать деньги осенью 2021 года
29
Деньги вперед: главные игры октября 2021 года
30
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: октябрь 2021
2
Обновите свой ПК до Windows 11 всего за $8.19 c лицензионными ключами KeysOff и скидкой до 90%
Краткий обзор и тестирование процессора i7-8700t
60
4 причины, по которым я не буду продавать GeForce GT 1030 после покупки мощной видеокарты
35
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
1
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Matrexx 50 Mesh 4FS
4

Сейчас обсуждают

Leshiy2371
07:49
Тестовый цп - Р7-3700Про Нагрузка - Prime 95 c AVX+AVX2 (150W+) Silver Arrow IB-E Extreme(один TY-143) - 86С,VRM - 56C Deepcool Gammax L240T - 83-91C,VRM - 106C И кто сдох ?
Рассуждения о будущих системах охлаждения или вода против умирающего воздуха
MriS
07:49
В 2025 обновление будет платное, либо вообще уберут возможность обновить.
Почему не стоит устанавливать Windows 11 в первые дни после релиза: эксперты techradar
ахахах
07:49
11 для дома нахер ненужна лет 7 ещё
Почему не стоит устанавливать Windows 11 в первые дни после релиза: эксперты techradar
ахахах
07:47
25 поддержка вин 10 закончится
Почему не стоит устанавливать Windows 11 в первые дни после релиза: эксперты techradar
x.7
07:46
Тебе скинули реальное использование в игре с температурами, которые будут на повседнев, а ты в ответ стресс тест да еще и на avx. Вот что значит, когда аргументов нет
Рассуждения о будущих системах охлаждения или вода против умирающего воздуха
Леди Яга
07:43
Ужасная графика десятилетней давности ((
Неоднозначный демонический хоррор Succubus уже доступен для прохождения
1TronpmG5
07:40
Зайди в мой блог и почитай. У меня Тредриппер 3970 на воздухе. Я там приводил и температуры и обороты. Система получилась тихая. Недавно прикидывал запилить себе хорошую самодельную воду. Но посчитав,...
Рассуждения о будущих системах охлаждения или вода против умирающего воздуха
redneck_prm
07:40
Очередное высасывание ради заработка на доширак, сдобренное фантазиями про знакомых, толпой перешедших на кастомные водянки (я так подозреваю, IRL знакомые автора толпой перешли на 775 с помойными зео...
Рассуждения о будущих системах охлаждения или вода против умирающего воздуха
Сергей Чихарев
07:39
ахахахаха конечно вода очень нужна всем особенно если учесть что у большинства ЦП врят ли когда больше 100 вт будут потреблять. С водой ну нет никаких проблем ? 1) она никогда не протекает2) помпа ник...
Рассуждения о будущих системах охлаждения или вода против умирающего воздуха
Зеновий Радеонович
07:38
как было у среднего проца 65Вт, так и осталось. Как стояла та же башня на на Фен955 и двух фикусах, так и стоит на рузене. А водянка...ну, кому надо, тот ставит. Пока что не must have.
Рассуждения о будущих системах охлаждения или вода против умирающего воздуха
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем