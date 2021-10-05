Вот для чего используют вторичный рынок оверклокеры.

Волна осенней прохлады, постепенно накрывающая континент, заставила российского энтузиаста с псевдонимом Traktor потянуться на балкон, где и разместился тестовый стенд с самодельной системой жидкостного охлаждения, в составе которой периодически используется чиллер. Водоблока в данной конфигурации удостоился лишь центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X, который был установлен в материнскую плату Gigabyte X570 Gaming X на основе чипсета AMD X570.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

Если частоту процессора Ryzen 9 5950X удалось поднять до 4950 МГц, то двухчиповая видеокарта GeForce GTX 690 поколения Kepler была со штатной системой охлаждения разогнана до 1159/6844 МГц.

Источник изображения: HWBot, Traktor

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По словам автора эксперимента, этот диковинный по нынешним меркам экземпляр GeForce GTX 690 он, как практикующий разгон коллекционер, приобрёл с рук за 13 тысяч рублей. Самые интересные эксперименты с её участием наверняка ожидают Алексея в будущем, а сейчас он радуется достижению первых позиций модельного зачёта в следующих дисциплинах: 3DMark Vantage Performance (84 446 баллов), 3DMark Cloud Gate (62 554 балла) и 3DMark06 (57 354 балла).