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Новости Hardware Алексей Сычёв
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На корпорацию Intel в штате Орегон уже работают около 21 тысячи человек, из которых более двух тысяч обладают учёной степенью, но возможностей этого коллектива всё равно не хватает в условиях расширения производства, как отмечает Business Insider со ссылкой на местные СМИ. Корпорация Intel начала размещать рекламу с объявлениями о вакансиях во время рейтинговых спортивных трансляций и привлекать к работе студентов начальных курсов окрестных вузов.

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Источник изображения: Intel

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Один из руководителей учебного заведения в данном штате даже признался, что от Intel каждую неделю поступают звонки с предложениями принять на предприятие сотню студентов без опыта работы. Взятый компанией курс на расширение объёмов производства и усиление роли контрактного производства только увеличит дефицит кадров. Кстати, американские производители литографического оборудования испытывают схожие проблемы, так что ситуация Intel в этом смысле не уникальна.

#intel #литографическое производство #полупроводники #сша
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