По мнению опрошенных DigiTimes источников, ситуация с принудительными отключениями электроснабжения в отдельных районах Китая будет использована некоторыми участниками рынка для увеличения прибыльности собственного бизнеса. Как известно, поставки полупроводниковых компонентов сейчас осуществляются неравномерно: кому-то профильной продукции остро не хватает, а у кого-то возникают излишки из-за проблем у смежников.
реклама
Складское хранение готовой продукции тоже требует затрат, и компенсировать их производители и поставщики готовятся за счёт повышения цен. Словом, подорожать должны даже те компоненты, которые не страдают от дефицита. Видимо, из этого замкнутого круга нет выхода.