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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Цены вырастут даже на те компоненты, которые не в дефиците
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По мнению опрошенных DigiTimes источников, ситуация с принудительными отключениями электроснабжения в отдельных районах Китая будет использована некоторыми участниками рынка для увеличения прибыльности собственного бизнеса. Как известно, поставки полупроводниковых компонентов сейчас осуществляются неравномерно: кому-то профильной продукции остро не хватает, а у кого-то возникают излишки из-за проблем у смежников.

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Источник изображения: DigiTimes

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Складское хранение готовой продукции тоже требует затрат, и компенсировать их производители и поставщики готовятся за счёт повышения цен. Словом, подорожать должны даже те компоненты, которые не страдают от дефицита. Видимо, из этого замкнутого круга нет выхода.

#аналитика #финансы #полупроводники #дефицит
5
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Поставил
Цены вырастут даже на те компоненты, которые не в дефиците
Твоя мамка
13:43
Кто
Цены вырастут даже на те компоненты, которые не в дефиците
Твоя мамка
13:43
Так
Цены вырастут даже на те компоненты, которые не в дефиците
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