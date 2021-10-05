На десятки процентов, надо полагать.

Ресурс DigiTimes продолжает поддерживать тесные связи с тайваньскими производителями материнских плат и видеокарт, а потому может судить о динамике изменения их финансовых показателей. В первом полугодии, как сообщает источник, производители материнских плат и видеокарт смогли существенно увеличить прибыль не только за счёт криптовалютного фактора, но и на фоне сохраняющегося спроса на компьютеры для надомной работы в условиях самоизоляции.

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Источник изображения: DigiTimes

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При этом источник подчёркивает, что криптовалютный бум достиг максимума в начале года, а в дальнейшем он будет влиять на рынок менее выраженно. Осенний период обычно характеризуется ростом спроса на ноутбуки и видеокарты, поэтому на способность производителей увеличить объёмы продаж в текущем полугодии будет в большей степени влиять дефицит компонентов, чем непосредственно спрос на продукцию.