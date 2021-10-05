Новости о дефиците полупроводниковых компонентов, простите за каламбур, новостями давно не являются, но некоторые информационные источники умудряются придать им иные смысловые оттенки. Тайваньский сайт DigiTimes, например, сообщает об улучшении ситуации с поставками компонентов, выпускаемых по относительно новым литографическим технологиям. Как правило, это достаточно сложные технически изделия вроде мобильных процессоров для смартфонов.
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На этом направлении, как утверждает источник, можно говорить о победе над дефицитом. Проблема заключается в том, что более примитивная электроника, выпускаемая по старым техпроцессам, с наступлением осени оказалась в ещё большем дефиците. Силовые компоненты и специализированные микроконтроллеры по-прежнему сложно купить, а без них многие электронные устройства не могут быть отгружены клиентам.