Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung может заняться выпуском подложек для серверных процессоров Intel
Да и без Intel желающих найдётся немало.
анонсы и реклама
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Крутая 3060 MSI Gaming Trio Plus оч дешево в Регарде

Руководство Intel не скрывает, что готово в условиях дефицита производственных мощностей партнёров оказывать им финансовую поддержку или заниматься выпуском востребованных компонентов самостоятельно. Как и AMD, процессорный гигант поддерживает компании, занимающиеся тестированием и упаковкой процессоров. По информации корейского издания The Elec, подобная схема сотрудничества может объединить интересы Intel и Samsung.

реклама

Источник изображения: Toppan

анонсы и реклама
-39 000р на MSI RTX 3080
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
-17000р на RTX 3070 ASUS
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешево в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Подразделение Samsung Electro-Mechanics, которое выпускает различные печатные платы, намеревается вложить в расширение производства подложек для чипов в исполнении FC-BGA почти миллиард долларов США, как сообщают южнокорейские источники. Возможно, под эти цели будет переоборудовано предприятие Samsung во Вьетнаме. По слухам, финансовое участие в проекте может принять Intel, которой нужны подложки для процессоров в исполнении FC-BGA – последние востребованы не только в мобильном, но и в серверном сегментах.

#intel #samsung #полупроводники #процессоры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Атомная энергетика сегодня, типы реакторов и переход к экологически чистой энергии
57
Устанавливаем криптовалютный кошелек MetaMask и добавляем в него сеть Binance Smart Chain
17
Изготовление радиатора для M2 накопителя Samsung 970 EVO Plus 500Гб из подручных средств
169
Термопаста Arctic Cooling MX-4 vs Thermal Grizzly Hydronaut
63
The Witcher 3: Wild Hunt - тестирование актуальных видеокарт и процессоров
13
На каком железе и в какие игры мы сейчас играем
33
Диспоузер - что это такое, зачем нужен и может ли он травмировать конечности
29
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть четвертая
4
Geek Picnic на Винзаводе - как это было
9
В Австралии разрабатывают ускорители квантовых вычислений размером с видеокарту
10

Сейчас обсуждают

RadeoForce
13:26
Дима, не твоё это, уходи...
The Witcher 3: Wild Hunt - тестирование актуальных видеокарт и процессоров
Александр Шнурок
13:26
И вот это правильно, будем все её
Российские Геймеры скупают подешевевшие видеокарты – 46 шт Palit RTX 3060 Ti продал Ситилинк за день
aoxoa1
13:25
Когда исчез петух, в курином прайде начался передел сфер влияния. Они не могут без вожаков, и одна или две куры станут на роль петуха, не в смысле топтания, а в смысле "дедовщины". Это для всех стресс...
Криптопохмелье накроет NVIDIA к октябрю
Алексей Обухов
13:20
да,да, расскажи мне еще чего нибудь: снял тут недавно кулер с core2duo 2010 год если чо (ниразу пасту не меняли) а термопаста там сырая была) деградирует у него она. А про железные термопасты ты слыша...
Почему не нужно менять термопасту на видеокарте и процессоре
Xmast
13:19
У меня все ssd начиная с самого первого интела на 60Гб как работали так и работают. А вот сколько жестких умерло. Почти все это сигейты. Поэтому когда несколько их отказало то и я на них поставил крес...
Твердотельные накопители выходят из строя так же часто, как жёсткие диски
Antichrist
13:18
они неплохо так корелируют, биток ростёт, эфир растёт, и наоборот. Довгое делт, что и асики требуют кремний, которого нынче маловато.
Каким будет мир, если Биткоин запретят – эксперты РБК рассказали о последствиях для криптовалют
Antichrist
13:16
Никита, открою тебе страшную тайну: целое море технологий лишь за последние сто лет, кануло в небытье, и биток на очереди.
Каким будет мир, если Биткоин запретят – эксперты РБК рассказали о последствиях для криптовалют
rebel-1
13:15
Комменты просто огонь! Оказывается тут все такие ценители и эстеты, думающие люди, умные, интеллектуальные! Не играют в тупые Веном 2, Доту, ГТА, Батлу, Хитман и другие. Ой, ну в смысле не смотрят так...
"Веном 2" на старте заработал почти в 10 раз больше, чем "Дюна" Вильнёва и установил новый рекорд
Leonid Shagidullin
13:15
А 3050 выпускать нет смысла - такую карту Intel съест. Да и 6600 Радеон будет вынужден с новым вендором конкурировать.
Новые GeForce RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 2060 12 ГБ могут появиться на рынке в январе
burobay
13:15
За традиционное неуместное и неумное разделение на блокбастеры и "на сдачу" автору желаю выпить ослиной мочи
Деньги вперед: главные игры октября 2021 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем