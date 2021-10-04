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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC не потеряет в выручке даже после сокращения заказов Apple и MediaTek
Свято место, как известно, нынче – на конвейере этого тайваньского производителя.
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Издание DigiTimes нашло повод вернуться к прогнозам TSMC по темпам увеличения выручки. Крупнейший контрактный производитель полупроводниковых компонентов в мире рассчитывает по итогам года увеличить выручку на 20%. Слухи утверждали, что сокращение заказов Apple и MediaTek на выпуск 5-нм и 7-нм процессоров помешает TSMC достигнуть поставленной цели.

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Источник изображения: TSMC

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Тайваньские источники поясняют, что даже если Apple и MediaTek, закажут в производство меньше процессоров, чем планировали, на выручке TSMC в текущем году это почти не отобразится. Как и в случае с заказами Huawei, которые до введения санкций со стороны США против этой компании формировали заметную долю выручки TSMC, место выбывших заказов займут другие, ибо спрос на услуги компании по-прежнему превышает предложение.

#apple #финансы #литографическое производство #полупроводники #tsmc #mediatek
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