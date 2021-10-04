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Новости Hardware Алексей Сычёв
Выпускающее чипы NVIDIA Ampere подразделение Samsung в прошлом квартале улучшило показатели качества
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Издание Nikkei Asian Review приводит прогнозы аналитиков по динамике изменения выручки компании Samsung Electronics в прошлом квартале, который только что завершился. Собственные целевые показатели компания раскроет только в эту пятницу, а полный квартальный отчёт будет опубликован ещё позже.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Это не мешает аналитикам уже сейчас строить прогнозы по динамике изменения выручки и операционной прибыли компании. Ожидается, что выручка Samsung за период выросла на 9,3% до $63 млрд, а чистая прибыль – на 26,7% до $13,4 млрд. Эксперты считают, что росту показателей способствовали высокие цены на память и другие компоненты, а также удачный дебют складных смартфонов Galaxy Z, состоявшийся в августе. Ослабление национальной валюты тоже пошло на пользу экспортёру.

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Специалисты ожидают, что уровень выхода годной продукции подразделения Samsung Foundry тоже вырос, а норма операционной прибыли могла бы превысить 10%. Не менее важно то, что Samsung удалось привлечь ещё двух клиентов на контрактное направление, как утверждает источник. Напомним, что Samsung выпускает чипы по заказу Qualcomm и NVIDIA, а в последнем случае речь идёт о графических процессорах Ampere игрового класса. Улучшение ситуации с уровнем брака на конвейере Samsung может приблизить момент победы над дефицитом игровых видеокарт данной марки.

#nvidia #смартфоны #samsung #аналитика #финансы #литографическое производство #полупроводники
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