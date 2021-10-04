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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Индия рассчитывает наладить обработку на территории страны кремниевых пластин
Через пять лет, если всё получится.
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Концентрация производства электроники в Китае постепенно снижается, поскольку соседние страны готовы предложить экономические преимущества по сравнению с бурно развивающимся азиатским гигантом, активно укрепляющим благосостояние граждан и их запросы на рынке труда. Помимо Вьетнама, альтернативной площадкой по контрактной сборке электронных устройств готова стать Индия. Местные компании давно перестали ограничиваться ролью подрядчиков по направлению разработки программного обеспечения, теперь власти страны взяли курс на развитие производства аппаратных решений.

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Как отмечает DigiTimes, одним из важных шагов на этом направлении может стать организация на территории Индии обработки кремниевых пластин. Во всяком случае, подобными намерениями поделился министр электронной промышленности и информационных технологий Раджив Чандрашехар (Rajeev Chadrashekhar).

Источник изображения: DigiTimes

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По его словам, Индия собирается организовать на территории страны обработку кремниевых пластин в течение ближайших трёх-пяти лет. Это должно позволить наладить в Индии выпуск полупроводниковых компонентов. Кто станет клиентами местных предприятий, пока не уточняется.

#литографическое производство #полупроводники #индия
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