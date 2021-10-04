Старая шутка о разделении пользователей на сильных и умных в свете выхода на рынок модулей памяти типа DDR5 заиграла новыми красками, а потому известная в кругах энтузиастов марка GeIL Memory взялась напомнить пользователям, как правильно и безопасно устанавливать модули памяти в разъём DIMM.
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Прежде всего, естественно, нужно сориентировать модуль таким образом, чтобы разрыв в контактах – так называемый «ключ», находился чётко напротив соответствующего выступа в разъёме. Для фиксации модуля в разъёме необходимо прикладывать одинаковое усилие к обеим сторонам модуля, утапливая его в разъёме до характерного щелчка — он возвестит о срабатывании фиксаторов по бокам разъёма. Надо сказать, что внутри системного блока придерживаться подобных советов бывает не всегда просто, поскольку доступ к модулям памяти может ограничиваться кабелями, элементами конструкции или системой охлаждения процессора, а иногда и платами расширения.