Анонс Alder Lake не за горами.

Корпорация Intel заметно воодушевила производителей модулей памяти и материнских плат, запланировав в этом квартале представить процессоры Alder Lake-S в исполнении LGA 1700 с поддержкой памяти типа DDR5. Адекватную активность проявляют и производители систем охлаждения, готовые предложить новые крепления под эту платформу, а вот производители твердотельных накопителей ассортимент решений с PCI Express 5.0 пока продвигать не торопятся.

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В случае с памятью типа DDR5 компания Intel помогает производителям модулей DIMM пройти сертификационные испытания, результатами которых периодически делится известный японский блогер Momomo_US. Как он сообщил по итогам знакомства с очередной ревизией официального документа, 24 сентября компания Intel расширила ассортимент протестированных модулей памяти типа DDR5-4800.

Источник изображения: Twitter, Momomo_US

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Все они предлагаются в исполнении объёмом от 8 до 32 Гбайт, используя микросхемы производства SK Hynix, Samsung и Micron. Можно утверждать, что крупнейшие производители микросхем DRAM к выходу платформ с поддержкой DDR5 полностью готовы.