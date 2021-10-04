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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
HP Inc. принялась компенсировать дефицит процессоров Intel заменой их на продукцию AMD
В одностороннем порядке.
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Компания Intel особенно гордится наличием у себя производственных мощностей, которые в нынешних условиях позволяют избегать дефицита процессоров. Впрочем, и сами представители Intel признавались, что на стороне подрядчиков «узкие места» находятся, а потому ситуацию нельзя назвать однородной и безупречной. На страницах Reddit один из покупателей ноутбука HP демонстрирует фотографию письма этого производителя, в которой он объясняет реализованную по его инициативе замену процессора в составе данного мобильного компьютера.

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Источник изображения: Imgur, Big_fat_happy_baby

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На листке, напоминающем официальное письмо, HP Inc. якобы объясняет причины, побудившие компанию заменить исходный процессор Intel Core i5-1135G7 с четырьмя ядрами на шестиядерный AMD Ryzen 5 5500U. Утверждается, что уровень быстродействия последнего на 58% выше, а уровень тепловыделения при этом ниже. Дополнительным преимуществом производитель ноутбука считает 7-нм техпроцесс, по которому производится изделие AMD – конкурирующий процессор Intel довольствуется 10-нм технологией производства. HP Inc. утверждает, что столкнулась с нехваткой процессоров Intel Core i5 предыдущего поколения, а потому меняет процессоры этой серии на конкурирующие изделия AMD.

#amd #intel #ноутбуки #hp inc.
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