В одностороннем порядке.

Компания Intel особенно гордится наличием у себя производственных мощностей, которые в нынешних условиях позволяют избегать дефицита процессоров. Впрочем, и сами представители Intel признавались, что на стороне подрядчиков «узкие места» находятся, а потому ситуацию нельзя назвать однородной и безупречной. На страницах Reddit один из покупателей ноутбука HP демонстрирует фотографию письма этого производителя, в которой он объясняет реализованную по его инициативе замену процессора в составе данного мобильного компьютера.

реклама

Источник изображения: Imgur, Big_fat_happy_baby

анонсы и реклама -39 000р на MSI RTX 3080 -10 000р на 3060 Ti Gigabyte -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 3060 MSI Gaming дешево в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

На листке, напоминающем официальное письмо, HP Inc. якобы объясняет причины, побудившие компанию заменить исходный процессор Intel Core i5-1135G7 с четырьмя ядрами на шестиядерный AMD Ryzen 5 5500U. Утверждается, что уровень быстродействия последнего на 58% выше, а уровень тепловыделения при этом ниже. Дополнительным преимуществом производитель ноутбука считает 7-нм техпроцесс, по которому производится изделие AMD – конкурирующий процессор Intel довольствуется 10-нм технологией производства. HP Inc. утверждает, что столкнулась с нехваткой процессоров Intel Core i5 предыдущего поколения, а потому меняет процессоры этой серии на конкурирующие изделия AMD.