Терпение и пруд – это про рыбалку.

Один из участников обсуждения процессоров AMD на страницах Reddit решил поделиться собственным опытом доработки штатного теплораспределителя процессора AMD Ryzen 9 5950X. Поскольку в условиях массового производства добиться оптимальной формы и шероховатости каждого экземпляра крышки невозможно, её последующая обработка при помощи абразивов в большинстве случаев позволяет добиться улучшения свойств теплопроводности за счёт лучшего контакта основания радиатора с крышкой процессора и более качественного заполнения микронеровностей термопастой.

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Источник изображения: Imgur, kizzle69

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Автор эксперимента утверждает, что потратил около шести часов и некоторое количество абразивных материалов на ручную полировку крышки процессора. Используя необслуживаемую систему жидкостного охлаждения EVGA с тремя вентиляторами Noctua NF-F12, он смог снизить температуру процессора под нагрузкой с 85 до 79 градусов Цельсия, в режиме простоя она снизилась с 30 до 27 градусов Цельсия. Потраченного времени и усилий энтузиаст не жалеет, но сетует на сильную усталость рук. Использовать механические средства он побоялся из-за деликатной структуры процессора и его крышки.