Есть ещё порох в Rocket Lake.

Немецкий энтузиаст P5ychO, щеголяющий именными накладками на резервуар для жидкого азота вместо раздражающих всех водяных знаков на фото, имеющийся у него экземпляр процессора Intel Core i9-11900K разогнал до частоты 7174 МГц с сохранением активности шести ядер и шести потоков.

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Источник изображения: HWBot, P5ychO

Хотя на указанной частоте процессор не смог продемонстрировать все свои вычислительные ресурсы, имеющегося сочетания частоты и количества ядер хватило для достижения лучшего результата в тесте SuperPI 32M среди всех процессоров.

Источник изображения: HWBot, P5ychO

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В ходе эксперимента, помимо резервуара с жидким азотом и самого процессора, использовались материнская плата ASUS ROG Maximus XIII Apex на базе чипсета Intel Z590, блок питания Seasonic PRIME PX мощностью 1300 Вт и видеокарта GeForce GT 710. Возможностями набора памяти G.Skill автор остался не очень доволен. Стенд работал под управлением Windows 7, после перехода на Windows XP энтузиаст рассчитывает улучшить время, которое сейчас составляет 3 минуты 37,734 секунды.