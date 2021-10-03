Китайский инсайдер YuuKi_AnS специализируется на фотографиях ещё не представленных процессоров Intel, и первый месяц четвёртого квартала он решил начать с публикации необычного изображения кристаллов Sapphire Rapids, заключённых в оболочку из прозрачного полимера.
реклама
Подобная комбинация на практике должна использоваться только для демонстрационных целей, что и подтверждают многочисленные текстовые аннотации на оболочке. Становится известно, например, что процессоры Intel Sapphire Rapids могут предлагать все 60 ядер, а не только 56, как считалось ранее, частота каждого при этом составит 1.3 ГГц. По соседству с четырьмя кристаллами, содержащими вычислительные ядра, расположится программируемая матрица Altera. Считается, что она потребовалась для реализации поддержки интерфейсов, среди которых упоминаются и PCI Express 5.0, и CXL 1.1. Не исключено, что аналогичные процессоры Xeon будут предложены и владельцам рабочих станций, на что намекает аббревиатура HEDT на указанном снимке. Кристаллы процессоров Sapphire Rapids будут выпускаться по продвинутой версии 10-нм техпроцесса, который теперь получил обозначение «Intel 7».