Бразильский оверклокер NoMS на этой неделе занялся изучением возможностей процессора AMD Ryzen 5 5600X в сфере экстремального разгона, для чего при помощи жидкого азота повысил его частоту до 5853 МГц.
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В указанном режиме процессор сохранил активность всех шести ядер и двенадцати потоков, при этом тест HWBot x265 4K был пройден с результатом 21,085 кадров в секунду, что соответствует третьему месту среди всех моделей с шестью ядрами.
В модельном зачёте тоже было занято третье место. По словам автора, это его первый опыт разгона с использованием материнской платы MSI MEG B550 Unify-X и жидкого азота. В эксперименте также участвовали модули оперативной памяти марки ZADAK, которые сохранили штатные теплораспределители со встроенной подсветкой.