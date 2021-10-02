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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD Ryzen 5 5600X на частоте 5853 МГц взял бронзу в HWBot x265 4K
Как в модельном зачёте, так и среди всех процессоров с шестью ядрами.
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Бразильский оверклокер NoMS на этой неделе занялся изучением возможностей процессора AMD Ryzen 5 5600X в сфере экстремального разгона, для чего при помощи жидкого азота повысил его частоту до 5853 МГц.

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Источник изображения: HWBot, NoMS

В указанном режиме процессор сохранил активность всех шести ядер и двенадцати потоков, при этом тест HWBot x265 4K был пройден с результатом 21,085 кадров в секунду, что соответствует третьему месту среди всех моделей с шестью ядрами.

Источник изображения: HWBot, NoMS

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В модельном зачёте тоже было занято третье место. По словам автора, это его первый опыт разгона с использованием материнской платы MSI MEG B550 Unify-X и жидкого азота. В эксперименте также участвовали модули оперативной памяти марки ZADAK, которые сохранили штатные теплораспределители со встроенной подсветкой.

#amd #экстремальный разгон #ryzen 5 5600x #amd b550
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