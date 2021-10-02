Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Внешность эталонной видеокарты Intel Arc Alchemist появилась на рендерах
Серийные графические платы появятся во втором квартале.
анонсы и реклама
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену

Сайту VideoCardz станет проще оправдывать своё название, поскольку в следующем полугодии к новостям про графические решения AMD и NVIDIA добавится регулярно обновляемая информация о дискретной графике Intel. Канал Moore’a Law is Dead воспользовался популярной в криминалистике методологией «фоторобота», чтобы сформировать изображение эталонной видеокарты Intel Arc Alchemist, которая должна появиться на рынке во втором квартале следующего года.

реклама

Источник изображения: Moore’s Law is Dead

В этом, кстати, и заключается «несозерцательная» часть новости – если мобильные графические решения семейства Arc Alchemist выйдут ещё в первом квартале будущего года, то настольных придётся ждать до второго.

Источник изображения: Moore’s Law is Dead

анонсы и реклама
-30% на Gigabyte RTX 3080
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Подчеркнём, что представленные каналом изображения эталонной игровой видеокарты Intel созданы специалистом по компьютерной графике, но наверняка по описанию тех, кто видел реальный образец. О компоновке системы охлаждения ничего особенного сказать нельзя – она занимает пространство двух слотов расширения, оснащается двумя крупными вентиляторами, а радиатор явно простирается за пределы текстолита, судя по расположению разъёмов дополнительного питания, которые имеют 6 и 8 контактов соответственно.

#intel #видеокарты #arc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему не нужно менять термопасту на видеокарте и процессоре по моему мнению
51
Разбираемся, что ждет Chia, Bitcoin и Ethereum завтра
54
Почему мне больше нравится «Лига Справедливости» Уидона, а версию Зака Снайдера считаю неудачной
25
40 полезных советов от компьютерщика
39
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS GeForce RTX 2080 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
12
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – октябрь 2021
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime A520M-K: бюджетный король II
17
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AX56
2
Искусственный интеллект завершил создание Десятой симфонии Бетховена
5

Сейчас обсуждают

Демид Столяров
06:32
"после выхода процессоров Intel Alder Lake" Там 5ый pci-e будет только для видеокарт(16 линий) , для nvme 4ый pci-e(4 линии) или в чипсете будет 5ка? Насколько всё это дело будет греться и троттлить...
Новый контроллер Phison для шины PCIe 5.0 увеличит скорость накопителей до 14000 МБ/с
Сева Шевченко
06:30
Интересно, что в боковом столбце справа, где отображаются последние комментарии, ссылки на мои коменты ведут на новость о контроллере физон, а не сюда. Но поскольку редакция оверов прячется и не дает ...
Видеокарты NVIDIA возвращаются в магазины РФ – линейка GeForce RTX 3000 со скидкой до 40 000 р
Сева Шевченко
06:20
Термопаста не в жидком состоянии. =) Как правило.
Почему не нужно менять термопасту на видеокарте и процессоре
Сева Шевченко
06:17
Ноут на Хасвеле с дискреткой Нвидии тоже греется под 100 градусов.
Почему не нужно менять термопасту на видеокарте и процессоре
pksm
06:13
В mi 9 простой 855, а не плюс
Redmi Note 9, Mi 9T и другие 25 смартфонов завершили жизненный цикл и не получат Android 12
Сева Шевченко
06:10
Отсюда следует, что естественным выбором среднего геймера является консоль, судя по цене и что давно понятно. Речь о геймерах, которые покупают игры, а не скачивают из народных источников.
Видеокарты NVIDIA возвращаются в магазины РФ – линейка GeForce RTX 3000 со скидкой до 40 000 р
Fsp(rus)
06:05
Как далеко от рекомендованных(
Видеокарты NVIDIA возвращаются в магазины РФ – линейка GeForce RTX 3000 со скидкой до 40 000 р
ахахах
06:04
если требуется точная погода,то берутся данные с аэропорта
Инженеры Google DeepMind научились прогнозировать погоду с высокой точностью
Сева Шевченко
05:55
ВО-вторых, я не понимаю этих псевдоскидок. Если видяха 3060 стоит 60-70 т.р. то это нонсенс и совершенно невыгодная покупка для геймера. Если же вы рассматриваете ее как средство производства для майн...
Видеокарты NVIDIA возвращаются в магазины РФ – линейка GeForce RTX 3000 со скидкой до 40 000 р
Сева Шевченко
05:51
ВО-первых, я не согласен с термином "цифровое золото". Всякие журналисты-петухи конечно могут его употреблять, но это введение в заблуждение обывателя. Золото - безгранично ликвидный товар, обладающий...
Видеокарты NVIDIA возвращаются в магазины РФ – линейка GeForce RTX 3000 со скидкой до 40 000 р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем