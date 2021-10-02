Сайту VideoCardz станет проще оправдывать своё название, поскольку в следующем полугодии к новостям про графические решения AMD и NVIDIA добавится регулярно обновляемая информация о дискретной графике Intel. Канал Moore’a Law is Dead воспользовался популярной в криминалистике методологией «фоторобота», чтобы сформировать изображение эталонной видеокарты Intel Arc Alchemist, которая должна появиться на рынке во втором квартале следующего года.
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В этом, кстати, и заключается «несозерцательная» часть новости – если мобильные графические решения семейства Arc Alchemist выйдут ещё в первом квартале будущего года, то настольных придётся ждать до второго.
Подчеркнём, что представленные каналом изображения эталонной игровой видеокарты Intel созданы специалистом по компьютерной графике, но наверняка по описанию тех, кто видел реальный образец. О компоновке системы охлаждения ничего особенного сказать нельзя – она занимает пространство двух слотов расширения, оснащается двумя крупными вентиляторами, а радиатор явно простирается за пределы текстолита, судя по расположению разъёмов дополнительного питания, которые имеют 6 и 8 контактов соответственно.