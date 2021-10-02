Серийные графические платы появятся во втором квартале.

Сайту VideoCardz станет проще оправдывать своё название, поскольку в следующем полугодии к новостям про графические решения AMD и NVIDIA добавится регулярно обновляемая информация о дискретной графике Intel. Канал Moore’a Law is Dead воспользовался популярной в криминалистике методологией «фоторобота», чтобы сформировать изображение эталонной видеокарты Intel Arc Alchemist, которая должна появиться на рынке во втором квартале следующего года.

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Источник изображения: Moore’s Law is Dead

В этом, кстати, и заключается «несозерцательная» часть новости – если мобильные графические решения семейства Arc Alchemist выйдут ещё в первом квартале будущего года, то настольных придётся ждать до второго.

Источник изображения: Moore’s Law is Dead

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Подчеркнём, что представленные каналом изображения эталонной игровой видеокарты Intel созданы специалистом по компьютерной графике, но наверняка по описанию тех, кто видел реальный образец. О компоновке системы охлаждения ничего особенного сказать нельзя – она занимает пространство двух слотов расширения, оснащается двумя крупными вентиляторами, а радиатор явно простирается за пределы текстолита, судя по расположению разъёмов дополнительного питания, которые имеют 6 и 8 контактов соответственно.