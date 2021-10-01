В 2019 году молодая компания Lordstown Motors купила расположенный в одноимённом городе в штате Огайо завод, ранее принадлежавший корпорации General Motors. Он был рассчитан на выпуск до 300 тысяч машин ежегодно, но особой удачи эта сделка новому владельцу предприятия не принесла, хотя и позволила ограничиться тратами в размере $20 млн за покупку данного объекта. Планируя наладить на этой площадке выпуск электрических пикапов Endurance со встроенными в колёса электродвигателями, компания Lordstown Motors к назначенному рубежу подошла в предбанкротном состоянии, но агентство Bloomberg считает, что объявленная только сделка с Foxconn принесёт пользу обеим сторонам.
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Foxconn является крупнейшим контрактным производителем смартфонов Apple, но уже не первый год изучает возможность выхода на рынок электромобилей. Китайский клиент по имени Byton почти разорился, так и не выпустив ни одного электромобиля, но на роль клиентов Foxconn в этой сфере претендуют как китайский автогигант Geely, так и американский стартап Fisker, который собственными производственными мощностями не собирается обзаводиться принципиально.
Возвращаясь к Lordstown Motors, следует пояснить, что компания продала своё единственное предприятие компании Foxconn за $230 млн, чтобы собрать средства для начала массового производства электрических пикапов. Оно должно стартовать в апреле будущего года, но Foxconn уже выступит в роли подрядчика, получая от Lordstown Motors определённую сумму за каждый собранный пикап. Foxconn при этом заплатит около $50 млн за 4% акций Lordstown Motors, став стратегическим инвестором молодой компании. На этой же площадке в Огайо будет к 2024 году налажено контрактное производство электромобилей для Fisker. Опрошенные Bloomberg эксперты убеждены, что и Apple в случае необходимости станет локальным клиентом автозавода Foxconn.