Продукция компании Sumco плохо известна широкому кругу читателей, но вместе с Shin-Etsu Chemical она контролирует более половины мирового рынка кремниевых пластин, из которых изготавливаются кристаллы процессоров и видеочипов, не говоря уже о всей прочей электронике. Как отмечает Nikkei Asian Review, руководство Sumco осознало, что без введения в строй дополнительных мощностей по производству кремниевых пластин удовлетворить возросший спрос на компоненты просто не удастся.
реклама
Чтобы вложить около $2 млрд в строительство нового предприятия по производству 300-мм кремниевых пластин в японской префектуре Сага, компания Sumco выпустит дополнительные акции на сумму более $1 млрд. Здание будет возведено в следующем году, тогда же начнётся монтаж оборудования, а выпускать кремниевые пластины на новой площадке Sumco сможет с конца 2023 года. На проектную мощность предприятию предстоит выйти в 2025 году. Словом, проблема глобального дефицита чипов не имеет быстрого решения.