Новое предприятие выйдет на полную мощность лишь к 2025 году.

Продукция компании Sumco плохо известна широкому кругу читателей, но вместе с Shin-Etsu Chemical она контролирует более половины мирового рынка кремниевых пластин, из которых изготавливаются кристаллы процессоров и видеочипов, не говоря уже о всей прочей электронике. Как отмечает Nikkei Asian Review, руководство Sumco осознало, что без введения в строй дополнительных мощностей по производству кремниевых пластин удовлетворить возросший спрос на компоненты просто не удастся.

реклама

Источник изображения: Sumco

анонсы и реклама -30% на Gigabyte RTX 3080 -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Чтобы вложить около $2 млрд в строительство нового предприятия по производству 300-мм кремниевых пластин в японской префектуре Сага, компания Sumco выпустит дополнительные акции на сумму более $1 млрд. Здание будет возведено в следующем году, тогда же начнётся монтаж оборудования, а выпускать кремниевые пластины на новой площадке Sumco сможет с конца 2023 года. На проектную мощность предприятию предстоит выйти в 2025 году. Словом, проблема глобального дефицита чипов не имеет быстрого решения.