Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японская компания Sumco серьёзно вложится в увеличение объёмов производства кремниевых пластин
Новое предприятие выйдет на полную мощность лишь к 2025 году.
анонсы и реклама
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену

Продукция компании Sumco плохо известна широкому кругу читателей, но вместе с Shin-Etsu Chemical она контролирует более половины мирового рынка кремниевых пластин, из которых изготавливаются кристаллы процессоров и видеочипов, не говоря уже о всей прочей электронике. Как отмечает Nikkei Asian Review, руководство Sumco осознало, что без введения в строй дополнительных мощностей по производству кремниевых пластин удовлетворить возросший спрос на компоненты просто не удастся.

реклама

Источник изображения: Sumco

анонсы и реклама
-30% на Gigabyte RTX 3080
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Чтобы вложить около $2 млрд в строительство нового предприятия по производству 300-мм кремниевых пластин в японской префектуре Сага, компания Sumco выпустит дополнительные акции на сумму более $1 млрд. Здание будет возведено в следующем году, тогда же начнётся монтаж оборудования, а выпускать кремниевые пластины на новой площадке Sumco сможет с конца 2023 года. На проектную мощность предприятию предстоит выйти в 2025 году. Словом, проблема глобального дефицита чипов не имеет быстрого решения.

#литографическое производство #полупроводники #япония #кремниевая пластина
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Лиза Су считает, что в следующем полугодии дефицит чипов сохранится
Компания Nissan Motor вынуждена остановить конвейер из-за дефицита чипов
Выход Intel в сегмент контрактного производства больше навредит Samsung, чем TSMC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Свежие игры разных жанров про постапокалипсис, помимо серий Fallout, Метро и S.T.A.L.K.E.R.
4
Мой негативный опыт владения видеокартой NVIDIA
141
Почему не нужно менять термопасту на видеокарте и процессоре по моему мнению
28
Как выбрать жесткий диск для компьютера
81
Почему мне больше нравится «Лига Справедливости» Уидона, а версию Зака Снайдера считаю неудачной
18
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS GeForce RTX 2080 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
10
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AX56
2
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – октябрь 2021
+
Разбираемся, что ждет Chia, Bitcoin и Ethereum завтра
7
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime A520M-K: бюджетный король II <p>
1

Сейчас обсуждают

МихаилАмудятел
13:30
Упаковка флагманского процессора Core i9-12900K получила весьма необычный дизайн — фото
Xenos_One
13:30
эта вся инфа (из разных мест), отнюдь не херня - а факты, соединяется в единое целое, и то, что ты пишешь здесь, никак на ситуацию не повлияет, но может немного откроет глаза. Что по твоему есть "разо...
Разбираемся, что ждет Chia, Bitcoin и Ethereum завтра
gandalf55
13:29
Россия ждет вас!!!
Столкнувшиеся с отключениями электричества в Китае производители пока не готовы переезжать
sop18
13:29
Депутат от "Евросолидарности" в Одесском горсовете Андрей Вагапов. Предложил ввести "паспорт неграждан" по примеру стран Прибалтики. Одобряем.)))
Упаковка флагманского процессора Core i9-12900K получила весьма необычный дизайн — фото
Lamerusha Lat
13:29
Осталось ли что-то в этом мире, на что ты ещё не насрал?
Павел Дуров: я могу насовсем заблокировать Telegram в России, если вам не нравятся его правила
МихаилАмудятел
13:28
Упаковка флагманского процессора Core i9-12900K получила весьма необычный дизайн — фото
sop18
13:28
Учи мову, дятел. Хочешь, не хочешь, а в мовкать все равно придеться.)))
Упаковка флагманского процессора Core i9-12900K получила весьма необычный дизайн — фото
Civilian
13:28
То что вы описываете было в одном штате за Байдена (кто-то лишний 0 поставил когда вбивал голоса именно для информирования СМИ) и один раз за Трампа (примерно такая же ошибка, кто-то вбивая апдейт при...
YouTube запретил дезинформацию о вакцинах и удаляет контент антипрививочников
Kira625
13:27
Когда бы его это останавливало. ;) Это называется user generated content, ну а с юзера какой спрос?
Накопления майнеров в Эфире достигли $70 млрд и могут в будущем обрушить рынок криптовалют
МихаилАмудятел
13:27
Упаковка флагманского процессора Core i9-12900K получила весьма необычный дизайн — фото
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем