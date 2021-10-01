Пожалуй, с прошлых выходных ни одна другая тема так не оживляет медийное пространство IT-сферы, как обсуждение новой политики властей КНР в сфере энергосбережения, которые начали принудительно отключать промышленные предприятия в отдельных регионах страны, рассчитывая за счёт этого снизить нагрузку на сети и улучшить экологические показатели. Как отмечает DigiTimes, располагающие производственными мощностями в неблагополучных с этой точки зрения районах Китая компании ещё сильнее задумались о смене дислокации.
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Многие, правда, предпочитают занимать выжидательную позицию, поскольку не совсем понятно, станет ли подобная практика отключений электроснабжения постоянной. Торговая война между США и Китаем, а также в целом растущий рост доходов населения КНР, мешающий производителям экономить на оплате труда местных рабочих, уже обозначили вектор переноса некоторых производств в страны Юго-Восточной Азии типа Вьетнама. Проблема заключается в том, что если сборочные производства перенести туда было достаточно просто, то производство компонентов по-прежнему сосредоточено в Китае, а потому подвержено ущербу от веерных отключений электроэнергии.