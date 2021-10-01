Нужно двигаться в строго противоположном направлении.

Некоторые эксперты связывают усилившееся давление властей КНР на криптовалютную сферу стремлением ввести в оборот цифровой юань и восстановить привычную монополию государства на эмиссию инструментов, приравниваемых к денежным средствам. В интервью CNBC генеральный партнёр Andreessen Horowitz Кэти Хоун (Katie Haun) заявила, что властям США нужно не брать пример с китайского правительства, а действовать прямо противоположным образом.

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Источник изображения: Andreessen Horowitz

За плечами у Кэти Хоун несколько громких процессов, связанных с преступными криптовалютными схемами, она выступала в роли федерального прокурора США на стороне обвинения, но теперь является одним из директоров криптовалютной биржи Coinbase и активно поддерживает идею свободного оборота криптовалют. Кэти считает, что пока власти США придерживаются правильной политики в этой сфере. С одной стороны, они заявили, что изучают возможность эмиссии цифрового доллара. С другой стороны, они дали понять, что будут изучать вопрос на протяжении двух лет. Частным участникам рынка нужно работать с законодателями в едином русле, как считает представительница Andreessen Horowitz.

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От лица биржи Coinbase она даже поспешила опровергнуть стереотип о том, что отрасль не желает никакого вмешательства властей. По словам Кэти Хоун, участники рынка не против правил, но рассчитывают на их прозрачность и отсутствие единого подхода ко всем. Те же NFT-токены, например, не должны подчиняться правилам оказания финансовых услуг. Сейчас власти пытаются влиять на рынок криптовалют не самым справедливым образом, как она считает, поскольку кого-то незаслуженно наказывают, а другим всё сходит с рук.