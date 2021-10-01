Министр торговли Тайваня Ван Мэйхуа (Wang Mei-hua) в интервью Reuters заявила, что решение проблемы глобального дефицита полупроводниковых компонентов невозможно без пропорциональных мер в отношении Малайзии, где сосредоточены многие профильные предприятия, занимающиеся тестированием и упаковкой чипов.
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Страна, которая контролирует 13% профильных услуг и 7% рынка полупроводниковых компонентов в целом, с июня этого года подвергалась воздействию ограничительных мер, призванных сдержать распространение новой (вот уже второй год подряд) коронавирусной инфекции. С начала сентября производство в Малайзии начало приходить в себя, как пояснила тайваньский министр, но сейчас местные предприятия работают только на 80% своих возможностей. Проблема усугубляется тем, что в Малайзии обработке подвергается значительная часть компонентов, востребованных в автомобильной промышленности, а тайваньские предприятия подобной специфики лишены. То есть, корень нынешних проблем автопрома – в Малайзии, а не на Тайване.