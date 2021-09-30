Процессоры этого семейства для ноутбуков получат более производительную графику, чем настольные версии.

Intel давно не скрывает, что в ближайшие недели будет готова представить настольные процессоры Alder Lake-S с новой компоновкой и самой прогрессивной версией 10-нм техпроцесса, которая была недавно переименована в «Intel 7». О мобильных вариантах Alder Lake упоминал ещё предыдущий генеральный директор Роберт Суон (Robert Swan) до того, как покинуть свой пост в середине февраля.

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В специализированном репозитории, собирающем открытый код операционной системы Linux, на днях появилось упоминание о поддержке ещё одной версии мобильного процессора Alder Lake, которая оснащается графической подсистемой GT3.

Источник изображения: GitHub

Всего для мобильных процессоров Alder Lake предусмотрено не менее трёх версий графической подсистемы, если опираться на данные этого источника.

Источник изображения: Intel

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Примечательно, что в своей недавней публикации на страницах ресурса Medium компания Intel упоминает о наличии у двух версий процессоров Alder Lake-M идентичной встроенной графики с 96 исполнительными блоками. Мобильные версии Alder Lake, к слову, должны оснащаться более производительной графикой, поскольку в настольном сегменте количество исполнительных блоков будет ограничено 32 штуками, как следует из данных того же источника.