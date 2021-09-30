Intel давно не скрывает, что в ближайшие недели будет готова представить настольные процессоры Alder Lake-S с новой компоновкой и самой прогрессивной версией 10-нм техпроцесса, которая была недавно переименована в «Intel 7». О мобильных вариантах Alder Lake упоминал ещё предыдущий генеральный директор Роберт Суон (Robert Swan) до того, как покинуть свой пост в середине февраля.
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В специализированном репозитории, собирающем открытый код операционной системы Linux, на днях появилось упоминание о поддержке ещё одной версии мобильного процессора Alder Lake, которая оснащается графической подсистемой GT3.
Всего для мобильных процессоров Alder Lake предусмотрено не менее трёх версий графической подсистемы, если опираться на данные этого источника.
Примечательно, что в своей недавней публикации на страницах ресурса Medium компания Intel упоминает о наличии у двух версий процессоров Alder Lake-M идентичной встроенной графики с 96 исполнительными блоками. Мобильные версии Alder Lake, к слову, должны оснащаться более производительной графикой, поскольку в настольном сегменте количество исполнительных блоков будет ограничено 32 штуками, как следует из данных того же источника.