Четвёртый квартал наступит всего через несколько часов, но до первого полугодия ещё осталось три месяца. Тайваньскому сайту DigiTimes это не мешает делиться прогнозами поставщиков ноутбуков на первую половину 2022 года. По их мнению, она будет достаточно успешной с точки зрения уровня спроса.
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Среди «оптимистов сегмента» упоминаются Dell и Asustek Computer, которые уже разместили свои заказы на поставку полупроводниковых компонентов с учётом прогнозируемого уровня спроса в первом полугодии. По всей видимости, эти поставщики ноутбуков рассчитывают на выход Windows 11 в качестве фактора, способного в очередной раз поднять спрос на ноутбуки. Увы, против благоприятного для производителей сценария играют и отключения энергоснабжения в промышленных районах Китая, и не самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Малайзии, через которую проходит огромное количество комплектующих. Да и дефицит чипов никуда не делся – за них с производителями электроники активно конкурируют автопроизводители.