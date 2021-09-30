Неужели всё из-за Windows 11?

Четвёртый квартал наступит всего через несколько часов, но до первого полугодия ещё осталось три месяца. Тайваньскому сайту DigiTimes это не мешает делиться прогнозами поставщиков ноутбуков на первую половину 2022 года. По их мнению, она будет достаточно успешной с точки зрения уровня спроса.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

анонсы и реклама -30% на Gigabyte RTX 3080 -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Среди «оптимистов сегмента» упоминаются Dell и Asustek Computer, которые уже разместили свои заказы на поставку полупроводниковых компонентов с учётом прогнозируемого уровня спроса в первом полугодии. По всей видимости, эти поставщики ноутбуков рассчитывают на выход Windows 11 в качестве фактора, способного в очередной раз поднять спрос на ноутбуки. Увы, против благоприятного для производителей сценария играют и отключения энергоснабжения в промышленных районах Китая, и не самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Малайзии, через которую проходит огромное количество комплектующих. Да и дефицит чипов никуда не делся – за них с производителями электроники активно конкурируют автопроизводители.