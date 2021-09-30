Весьма неожиданную повестку для последнего дня квартала формирует тайваньский сайт DigiTimes. По информации источника, производители материнских плат рассчитывают на оживление сегмента рынка «сделай сам» в четвёртом квартале, но связывают свои ожидания вовсе не с выходом новых процессоров Intel Alder Lake, а с якобы грядущими снижениями цен на процессоры Intel и AMD.
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До сих пор сетевые источники время от времени говорили о ценовой войне между Intel и AMD в серверном сегменте, где первой из компаний пока нечего противопоставить новейшим процессорам EPYC по критерию соотношения производительности и совокупной стоимости владения. Теперь же тайваньский сайт прямо намекает на предстоящее снижение цен на процессоры в настольном сегменте. И это в то незабываемое время, когда всё вокруг дорожает!