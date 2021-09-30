В этом признались представители Micron.

На прошедшем квартальном отчётном мероприятии руководство Micron Technology заявило, что дефицит компонентов в следующем году немного ослабнет, но полностью победить его удастся не ранее 2023 года. В интервью Barron’s бизнес-директор Micron Technology Сумит Садана (Sumit Sadana) заявил, что на увеличение объёмов выпуска продукции у производителей полупроводниковых компонентов обычно уходит не менее девяти месяцев.

реклама

Источник изображения: Micron

анонсы и реклама -30% на Gigabyte RTX 3080 -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Спрос по целому ряду отраслей, по всей видимости, растёт опережающими темпами, и производители просто не успевают наращивать мощности. По этой причине момент решения проблемы дефицита чипов постоянно отодвигается, и это если не учитывать разные форс-мажорные обстоятельства типа локдаунов, стихийных бедствий и перебоев с поставками оборудования из-за нарушенной логистики.