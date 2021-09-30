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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На увеличение объёмов производства чипов требуется не менее девяти месяцев
В этом признались представители Micron.
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На прошедшем квартальном отчётном мероприятии руководство Micron Technology заявило, что дефицит компонентов в следующем году немного ослабнет, но полностью победить его удастся не ранее 2023 года. В интервью Barron’s бизнес-директор Micron Technology Сумит Садана (Sumit Sadana) заявил, что на увеличение объёмов выпуска продукции у производителей полупроводниковых компонентов обычно уходит не менее девяти месяцев.

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Источник изображения: Micron

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Спрос по целому ряду отраслей, по всей видимости, растёт опережающими темпами, и производители просто не успевают наращивать мощности. По этой причине момент решения проблемы дефицита чипов постоянно отодвигается, и это если не учитывать разные форс-мажорные обстоятельства типа локдаунов, стихийных бедствий и перебоев с поставками оборудования из-за нарушенной логистики.

#полупроводники #micron #дефицит
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