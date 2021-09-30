Но пока сложно сказать, что маленький остров сможет им противопоставить.

Министерство США недавно выступило с требованием к участникам рынка полупроводниковых компонентов в течение 45 дней предоставить необходимую информацию о поставках продукции и объёмах складских запасов, а также данные, имеющие отношение к ценообразованию. В противном случае власти США пригрозили воспользоваться другими законными средствами для получения этой информации.

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Как отмечает Reuters, подобные формулировки уже насторожили представителей профильного ведомства Тайваня, и министр экономики острова Ван Мэйхуа (Wang Mei-hua) уже заявила, что прежде подобная информация всегда предоставлялась на добровольной основе.

Источник изображения: Reuters

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Власти Тайваня готовы сотрудничать с США, но если национальные производители подвергнутся необоснованному давлению в сфере конкуренции на международном рынке, то правительство готово будет оказать им всемерную поддержку и защиту. В денежном выражении TSMC контролирует около 58% рынка услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов, поэтому запросы американских чиновников неизбежно будут направлены на Тайвань.