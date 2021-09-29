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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Экспансия электромобилей повысит популярность новых материалов для изготовления полупроводниковых чипов
Карбид кремния и нитрид галлия – наше всё!
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Опрошенные Bloomberg эксперты сходятся во мнении, что растущий спрос на электромобили подтолкнёт производителей чипов к использованию новых материалов, обладающих востребованными в сегменте качествами. Например, для производства разного рода силовой электроники, способной передавать большие объёмы электроэнергии быстрее, с меньшими потерями и нагревом, будут всё активнее применяться карбид кремния и нитрид галлия.

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Источник изображения: TSMC

Компоненты инверторов из карбида кремния уже используются компаниями Tesla, Toyota и Stellantis, а интерес к нитриду галлия проявляет BMW. По некоторым оценкам, в сегменте электромобилей до 30% силовых компонентов будет выпускаться на основе карбида кремния уже к середине этого десятилетия. Снижение потерь при преобразовании энергии позволит при прочих равных выиграть до 5-10% запаса хода. Нитрид галлия, с другой стороны, позволяет в два с лишним раза сократить время зарядки электромобиля и примерно на 70% снизить энергетические потери. Запас хода при этом тоже может вырасти на 5%. К 2026 году доля компонентов из нитрида галлия может вырасти до 16%, как считают некоторые источники.

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Компоненты из карбида кремния способны увеличить стоимость электромобиля на $200 в среднем, но эта разница быстро оправдает себя хотя бы за счёт снижения потребности в более ёмких аккумуляторах – прежний пробег будет достигаться при их меньшей ёмкости. О возросшем комфорте эксплуатации таких электромобилей и говорить не приходится. Осталось только дождаться того периода, когда производители полупроводниковых компонентов возьмутся за расширение ассортимента используемых прогрессивных материалов.

#полупроводники #электромобили
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ronoho
16:10
для отсталых от жизни поясняю что давно реализовано как на свою карту, так и без засвета своей карты скриптой к примеру через частников https://p2p.binance.com/en/trade/sell/BTC
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ZeroCooolX
16:10
Ну они после телеги взялись за жопу и более хитро начали работать. По факту без своего сервера будет скорость связи унылейшая.
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ZeroCooolX
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Ютуб уйдёт легко. РУ сегмент для него менее 5% доходов. Гугл вряд ли, тут корпоративные интересы.
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wolfire
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