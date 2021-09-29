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Новости Hardware Алексей Сычёв
Отключения электроэнергии в Китае приведут к росту цен на ноутбуки
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Пожары, наводнения, ураганы и землетрясения, а также нетипичные для определённой местности морозы в разное время уже оказывали негативное влияние на работу предприятий электронной промышленности, но за последние два года к ним присоединился фактор пандемии. Оказывается, это ещё не все беды, которые могут преследовать производителей электронных устройств.

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Сайт DigiTimes счёл нужным напомнить, что новая политика энергосбережения в отдельных провинциях Китая поставила под угрозу ритмичную работу предприятий, вовлечённых в производство ноутбуков и комплектующих для них.

Источник изображения: DigiTimes

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Резервные планы производителей по поддержанию работоспособности своих предприятий в условиях ограничения энергоснабжения, вне всякого сомнения, потребуют дополнительных затрат. Все они лягут в конечном итоге на плечи потребителей, а ноутбуки в очередной раз подорожают и начнут считаться дефицитным товаром. Представители HP Inc. и Dell на недавних квартальных отчётных мероприятиях уже отмечали, что компании не могут выпускать ноутбуки в требуемых количествах из-за дефицита элементарных полупроводниковых компонентов.

#полупроводники #ноутбуки #китай #дефицит #китайские производители
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