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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Производитель литографического оборудования ASML рассчитывает увеличивать выручку на 11% ежегодно
До самого конца десятилетия.
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Холдинг ASML из Нидерландов на этой неделе отчитывается о результатах квартала, но агентству Reuters это не помешало обобщить предварительную информацию. Компания ожидает, что к середине десятилетия выручка достигнет €24-30 млрд, а норма прибыли составит 55%. Более старый прогноз упоминал целевую выручку в размере от 15 до 24 млрд евро при норме прибыли не выше 50%.

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Источник изображения: ASML

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Всё говорит о том, что в ближайшие четыре года ASML рассчитывает неплохо заработать на возросшем спросе на технологическое оборудование для производства полупроводниковых компонентов. В среднем её выручка будет увеличиваться на 11% ежегодно до конца десятилетия, как гласит обновлённый прогноз. По итогам текущего года ASML рассчитывает выручить не менее 19 млрд евро, что на 35% больше итогов предыдущего года.

#финансы #литографическое производство #полупроводники #asml
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