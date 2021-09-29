Даже если пользователь не помышляет о разгоне памяти.

Компания Intel всё чаще раскрывает подробности об устройстве будущих процессоров Alder Lake, не дожидаясь официального старта продаж. В очередной заметке представители Intel рассказали много нового об этих процессорах, включая их способность динамически изменять не только напряжение питания памяти, но и её частоту.

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Источник изображения: Intel

Это открывает широкие возможности не только в плане разгона, но и в оптимизации энергоснабжения, особенно для мобильных версий Alder Lake. Последние, по всей видимости, реализуют предоставленную возможность работы с памятью типа LP5-5200 и LP4x-4266. Одновременно Intel призналась, что дополнительные контакты понадобились процессорам Alder Lake для реализации поддержки DDR5 и PCI Express 5.0.

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В настольном исполнении процессоры Alder Lake обеспечивают поддержку 16 линий PCI Express 5.0 и четырёх линий PCI Express 4.0. Сопутствующие чипсеты Intel добавят поддержку ещё до 28 линий PCI Express версий 4.0 и 3.0 в различных сочетаниях.