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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск заявил об отсутствии у него президентских амбиций
И упрекнул Джозефа Байдена в подверженности влиянию профсоюзов.
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Как мы уже сообщали, Илон Маск (Elon Musk) принял участие в конференции Code Conference, и с её трибуны он сделал немало традиционно громких заявлений. Прежде всего, как отмечает Bloomberg, признанный самым состоятельным человеком планеты глава Tesla упрекнул действующего президента США в предвзятом отношении к этой компании.

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Источник изображения: Bloomberg

Со слов Маска, Байден в своей речи на специально организованном мероприятии много говорил о роли Ford и GM в продвижении электромобилей, но ни разу не обмолвился о компании Илона Маска. Как считает глава Tesla, это связано с высокой степенью влияния профсоюзов на Джозефа Байдена (Joseph Biden). На предприятиях Tesla попытки создать профессиональные объединения сотрудников пока не увенчались успехом.

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Илон Маск добавил, что у него самого нет ни малейшего желания становиться президентом. В рамках своего выступления миллиардер также ответил на критику некоторых СМИ, упрекающих Маска в низкой налоговой нагрузке. Глава Tesla и SpaceX подчеркнул, что не получает зарплату на обеих должностях, а получаемый от реализации положенных ему акций компаний доход облагается по ставке 53%. И в ближайшие три месяца его налоговые выплаты составят существенные суммы в связи с истечением срока опционов. «Мои налоги очень высоки», — резюмировал миллиардер.

#tesla #илон маск #spacex
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