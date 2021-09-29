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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск признал роль криптовалют в децентрализации власти
Но подчеркнул, что они не способны решить всех проблем человечества.
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Формальный переезд в Техас не помешал Илону Маску (Elon Musk) принять очное участие в конференции Code Conference, которая проходила в Калифорнии. По информации сайта CNBC, миллиардер основное внимание в ходе беседы с ведущей уделил вопросам регулирования в сфере оборота криптовалют.

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Источник изображения: CNBC

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С одной стороны, он считает, что вмешательство государства если не разрушит рынок криптовалют, то существенно замедлит его развитие. С другой стороны, сам Маск выступает против вмешательства властей США в оборот криптовалют. Подобные действия китайского правительства миллиардер объясняет не только опасениями по поводу ослабления централизованной власти, но и необходимостью ограничить энергопотребление в отдельных районах КНР. На юге страны, например, периодические отключения электроснабжения происходят по той причине, что сеть не справляется с нагрузкой. Как резюмировал глава Tesla, в криптовалютах есть определённая ценность, но не нужно считать, что их появление способно решить все проблемы человечества.

#китай #криптовалюты #сша #илон маск
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