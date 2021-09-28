Важно понимать, что «скоро» - понятие растяжимое.

Поскольку способность аудитории благосклонно воспринимать повторяющиеся новости про Лизу Су (Lisa Su) сильно переоценена некоторыми авторами, необходимо плавно переводить вектор обсуждения в русло слухов о будущих продуктах AMD, которыми щедро делится Greymon55 на своей странице в Twitter. По его словам, в первом квартале этого года TSMC уже располагала готовым цифровым проектом для изготовления первых образцов процессоров AMD с архитектурой Zen 4. Это означает, что несколькими кварталами позже должны появиться и сами образцы таких процессоров.

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Источник изображения: AMD

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Источник поясняет, что если серверные процессоры Genoa до этой стадии готовности созрели к первому кварталу 2021 года, то настольные Raphael в виде цифровых проектов были готовы не ранее второго квартала этого года. В целом, как напоминает инсайдер, в следующем году AMD выпустит не только обновлённые процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3 и памятью 3D V-Cache, но и процессоры с архитектурой Zen 3+ семейства Rembrandt, не говоря уже о процессорах поколения Zen 4. В сфере дискретной графики ожидаются две премьеры – модернизированные мобильные решения с обновлённой архитектурой RDNA 2 и настольные представители архитектуры RDNA 3.