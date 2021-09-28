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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайский автопроизводитель Geely выйдет на рынок дорогих смартфонов
Когда это случится, не уточняется.
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Ресурс CNBC со ссылкой на официальный пресс-релиз Geely Auto сообщает, что этот китайский автогигант намеревается выйти на рынок премиальных смартфонов. Возглавляемая основателем компании Эриком Ли (Eric Li) компания Hubei Xingji Shidai Technology Co. Ltd подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с властями Уханя, где сосредоточено много предприятий по выпуску мобильной электроники.

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Источник изображения: Getty Images

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Продавать эти смартфоны Geely собирается и за пределами Китая, а в конечном итоге автомобили этой марки должны получить продвинутые телекоммуникационные и развлекательные функции, поэтому обе линейки продукции будут дополнять друг друга. Недавно стало известно, что Geely попутно собирается наладить выпуск низкоорбитальных спутников связи, но они понадобятся компании исключительно для организации обмена данных с транспортными средствами нового поколения. Geely является владельцем марок Volvo и Polestar, а также легендарного британского производителя спорткаров Lotus. По всей видимости, уход с рынка Huawei позволил основателю Geely подумать, что теперь можно попытать счастья в сегменте смартфонов.

#смартфоны #автомобили #geely
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