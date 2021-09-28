Тайваньский сайт DigiTimes манящим приветом из-за неприступной стены платной подписки рассказывает о тенденции к сохранению высокого спроса на видеокарты со стороны майнеров и геймеров до середины следующего года, как минимум. Намерения китайских властей запретить майнинг на территории КНР ситуацию с доступностью видеокарт на мировом рынке существенно не улучшат.
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Спрос будет превышать предложение и толкать цены вверх на протяжении всего следующего полугодия, как считают тайваньские источники. Примечательно, что и глава AMD Лиза Су (Lisa Su) на этой неделе назвала сопоставимые сроки улучшения ситуации с поставками полупроводниковых компонентов.