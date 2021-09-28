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Новости Hardware Алексей Сычёв
До конца 2022 года в строй будут введены около 40 новых предприятий полупроводниковой отрасли
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В условиях, когда даже ресурс VideoCardz не оставляет без внимания выступление Лизы Су (Lisa Su) на мероприятии Code Conference, дополнительные подробности об этом событии со страниц Barron’s позволяют уйти от бесконечного цитирования CNBC, который и организовал выступление генерального директора в Калифорнии.

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Источник изображения: AMD

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Уверенности главе AMD в прогнозировании сроков улучшения ситуации с дефицитом чипов, как поясняет источник, добавляет осведомлённость о темпах строительства новых производственных линий. По информации Лизы Су, только в этом году в строй будут введены около 20 новых предприятий различного профиля, а в следующем их появится примерно столько же. Естественно, не все они будут заняты непосредственно изготовлением процессоров из кремниевых пластин, но вспомогательные мощности по тестированию и упаковке чипов, а также обработке сырья и расходных материалов тоже требуются.

#amd #литографическое производство #полупроводники #лиза су
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