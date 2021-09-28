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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel будет предлагать активацию дополнительных функций процессоров Xeon за доплату
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Некоторое время назад компания Intel пробовала реализовать механизм активации функций процессора уже после их продажи клиентам в потребительском сегменте, но эксперимент развития не получил. Если верить сайту Phoronix, теперь он получит вторую жизнь в корпоративном сегменте, поскольку платформа Linux обретает поддержку функции Software Defined Silicon.

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Источник изображения: GitHub

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Она позволит обладателям процессоров Intel Xeon активировать некоторые аппаратные функции после их оплаты и при наличии соответствующей потребности. По всей видимости, компания рассчитывает, что в серверном сегменте подобные возможности будут востребованы клиентами.

#intel #процессоры #xeon
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