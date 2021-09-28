Некоторое время назад компания Intel пробовала реализовать механизм активации функций процессора уже после их продажи клиентам в потребительском сегменте, но эксперимент развития не получил. Если верить сайту Phoronix, теперь он получит вторую жизнь в корпоративном сегменте, поскольку платформа Linux обретает поддержку функции Software Defined Silicon.
реклама
Она позволит обладателям процессоров Intel Xeon активировать некоторые аппаратные функции после их оплаты и при наличии соответствующей потребности. По всей видимости, компания рассчитывает, что в серверном сегменте подобные возможности будут востребованы клиентами.