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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава AMD продолжает считать, что потребности геймеров важнее запросов майнеров
Просто она не может их различать в достаточной степени.
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На благодатной почве выступления Лизы Су (Lisa Su) на мероприятии Code Conference, как следует из комментариев ресурса Barron’s, просто обязана была вырасти ещё одна новость. По крайней мере, этот источник пояснил, что во время своего выступления глава AMD уделила некоторое внимание и ситуации с майнингом криптовалют.

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Источник изображения: AMD

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Генеральный директор AMD продолжает утверждать, что поставки видеокарт для нужд майнеров незначительно влияют на бизнес компании. Приоритет в поставках отдаётся рынку игровых компонентов и другим направлениям, а не криптовалютному сегменту. Попутно она не придала важности тенденции перехода некоторых производителей на использование процессоров собственной разработки – этим, например, прославилась компания Apple со своим чипом M1, да и Google пытается создать собственный процессор для ноутбуков, если верить слухам.

#amd #видеокарты #майнинг #криптовалюты #лиза су
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